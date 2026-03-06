'Ünlü spiker öldü' haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü meydana gelen kazada iş insanı Murat Murathanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden iş insanı Murat Murathanoğlu

"ÜNLÜ SPİKER HAYATINI KAYBETTİ" HABERLERİNE YALANLAMA

Kazanın ardından sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "Ünlü spiker Bodrum'da hayatını kaybetti" başlığıyla haberler yayımlandı. Basketbol maç anlatımlarıyla tanınan spor yazarı ve sunucu Murat Murathanoğlu'nun fotoğrafları kullanılarak yapılan bu paylaşımlar kısa sürede büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oldu.

Sunucu Murat Murathanoğlu

"KENDİSİ UZAKTAN AKRABAM OLUR, BEN İYİYİM"

Söz konusu haberlerin ardından Murathanoğlu, Instagram hesabından bir video yayınlayarak iddialara açıklık getirdi.

"Dünden beri bana, kızıma, aileme başsağlığı mesajları geliyor. Bodrum'da vefat eden Murat Murathanoğlu uzaktan akrabam olur. Allah rahmet eylesin. Ben iyiyim. Gazetelerde benim resmimi kullanarak ve 'Ünlü spiker, Bodrum'da vefat etti' diye yazarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu anda İstanbul'dayım ve iyiyim. İlgilenen ve arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepimize sağlıklı uzun ömür versin."

Öte yandan Bodrum'da hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu'nun cenazesiyle ilgili işlemler sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.