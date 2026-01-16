Ünipersen Üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Bordrolarını Yakarak Maaş Artışlarını Protesto Etti

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bordrolarını yakarak maaş artışlarını ve hükümetin politikalarını protesto etti. Sendika Genel Başkanı İbrahim Güzel, memura 3600 ek gösterge verilmesi ve maaşlara seyyanen zam yapılması gerektiğini belirterek, "Kamu çalışanının maaşı enflasyon tablolarına göre değil, gerçek yaşam maliyetlerine göre düzenlenmelidir. Kira ve eğitim başta olmak üzere zorunlu harcamalardaki artışlar dikkate alınmadan yapılan her zam kamu çalışanını biraz daha yoksullaştırmaktadır" dedi.

ÜNİPERSEN üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 3600 ek gösterge ve maaşlara seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yaptı. Kağıt üzerinde bakıldığında maaşların arttığını ancak hayatın gerçeklerine bakıldığında bu artışların borçlara gittiğini söyleyen ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Bugün memurun gelirinde en fazla paya sahip olan giderler konut giderleri, kredi kartı giderleri, eksi hesap faizi ve gıda harcamalarıdır" dedi.

"Kira ödemesi ve faturalardaki pay arttıkça faiz ödemelerinin payı artıyor"

Güzel, bir memurun maaş hesabının olduğu hareketler dökümünün ve maaş bordrosunun görselini göstererek "Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girmeli diyoruz. Biz buradaki eylemimizin 5. haftasındayız. Üç haftadır da burada Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde karşımızda Meclis'e derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Devletin memuru için asgari geçim düzeyinin üzerinde bir maaşın olduğu, kadrolar arası maaş dengesizliğinin ortadan kaldırıldığı, enflasyonun maaşlara doğrudan yansıtıldığı, emekli memur ile çalışan memur arasında adaletsizliğin son bulduğu düzenlemeye imza atmalıdır. Bir memur bir yıl önce aldığı maaşın ne kadarını kiraya ödüyorsa bir yıl sonra da en azından aynı oranda pay ayırmalıdır. Kira ödemesi ve faturalardaki pay arttıkça faiz ödemelerinin payı artıyor. O da gıda harcamalarının payını her geçen gün azaltıyor" ifadelerini kullandı.

"3600 ek göstergede birinci dereceye gelen tüm memurlara 2023 seçimleri öncesinde sözü verildi, yapılmadı"

"Bir kamu çalışanı maaşının yarısına yakınının yalnızca barınma için harcamak zorunda bırakıldığı takdirde ortada bir zam değil gelir kaybından söz etmek gerekir" diyen Güzel şunları kaydetti:

"Aynı tablo eğitim harcamalarında da karşımızdadır. Servis ücretleri, okul katkı payları, kurs ücretleri, kırtasiye giderleri, bir yıl içinde maaş artışlarının çok üzerinde artmıştır. Bir yıl önce çocuğunu okula gönderebilen kamu çalışanı bugün hangi masraftan kısabilir hesabını yapmak zorunda kalmaktadır. Maaşla ilgili bu durumlar yaşanırken diğer sorunlar çözülüyor mu? Maalesef o noktada da tıkanmış durumda. Üniversite idari personelinin tayin sonuna ilişkin üç dönemdir karar alınıyor. Maalesef ayakları yere basan bir çalışma göremiyoruz. 3600 ek göstergede birinci dereceye gelen tüm memurlara 2023 seçimleri öncesinde sözü verildi. Sonrasında kararı alındı. Yetmedi 8. dönemde de kararı alındı. Hala bir işlem dahi tesis edilmedi. 2014 yılından beri idari personelin yüksek öğretim tazminatı sorunu var. Hemen hemen her yaptığımız eylemde dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili de maalesef bir işlem yok.

Yardımcı hizmetler sınıfı var. 20 yıldır siyaset söz vermiş, sendikalar söz vermiş, sivil toplum örgütlerinin hemen hemen hepsi konuya ilişkin sivil toplum örgütleri söz vermiş ama o noktada da maalesef meclisten bir çalışma göremiyoruz. Memur emeklileri güncel tutar üzerinden baktığımızda 2,5 yıldır 22 bin eksik maaş alıyor. Söz var, uygulama Maalesef orada da yok. Kamu çalışanının maaşı enflasyon tablolarına göre değil, gerçek yaşam maliyetlerine göre düzenlenmelidir. Kira ve eğitim başta olmak üzere zorunlu harcamalardaki artışlar dikkate alınmadan yapılan her zam kamu çalışanını biraz daha yoksullaştırmaktadır. Bizler lütuf istemiyoruz. Hak ettiğimiz yaşam koşullarını istiyoruz. Bizler bodrolarda görünen değil, hayatta hissedilen iyileştirme istiyoruz. Bodrolar olması gereken seviyeye gelene kadar, geçim derdi çözülene kadar, bu adaletsizlik sona erene kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz."

"Artık ayın 15'i gelmesin; kira ödemeleri, kredi ve fatura ödemeleri diye dua ediyoruz"

ÜNİPERSEN Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Kaman da eskiden devlet memurlarında ayın 15'i heyecanı olduğunu söyleyerek "O heyecanımız da bitti. Bugün artık ayın 15'i gelmesin; kira ödemeleri gelmesin, kredi ödemeleri gelmesin, kredi kartı, faturalar, havalar soğumasın, doğal gaz faturası gelmesin diye dua ediyoruz. Ayın 15'i sevincimiz de artık bitmiş durumda" dedi.

ÜNİPERSEN Sakarya İl Başkanı Erdoğan Erdoğan, memur maaşlarına yüzde 18,5 zam aldıklarına değinerek "Dün ben maaş hesabıma girdim ve inanın 10 dakika dahi sürmedi. 18 kalem ödeme yaptım ve kalan yani 5 bin TL'nın altında. Maaşım 70 bin lira oldu ve 25 yıllık memurum ama kalan 5 bin TL. Bunu gıdaya mı harcayacağım? Çocuklarımın eğitiminde harçlık mı vereceğim? Lütfen burada devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Memura ek zam ya da seyyanen zam yapılmalıdır" diye konuştu.

ÜNİPERSEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Küntay Taşkın da bu ay itibarıyla kirasına yüzde 40 zam yapıldığını belirterek "Aynı şekilde aidatlara da feci bir şekilde zam yapıldı. Ben burada bunu hissediyorsam öteki şehirlerdeki arkadaşlarımız da aynı durumdalar. Bizlere memurlara, başkanımın dediği gibi yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Biz buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Artık bizleri görün. Tüm devlet memurları, tüm emekliler, tüm çalışanlara lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Memurlar maaş bodrolarını yaktı, yırttı...

Basın açıklamasının ardından ÜNİPERSEN Genel Başkanı Güzel, maaş bodrosu yakarak 2026 yılı memur maaş zamlarını protesto etti. Sendika üyeleri de teker teker maaş bodrolarını yırtarak üstünde "kira", "fatura" yazan çöp kutusuna attı. Güzel, maaş bodrosunu yakmaktan başka çaresinin olmadığını belirterek "Maalesef memurum durumu ortada. Biz ilk eyleme başladığımızdan beri söylüyoruz. Kamu sendikaları memurun sesine kulak vermeli, memurun sesini alana taşımalıdır. Dün ve ondan ondan önceki günler bazı sendikalar, tüm sendikalar olmasa da en azından üç konfederasyon bu noktada eylemselliği gerçekleştirdi ancak yeterli değil. Eğer bir sorun varsa bu sorun çözüm bulana kadar mücadeleyi yapmak zorundayız" dedi.