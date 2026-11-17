Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İklim ve Sağlık Uzmanı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Şehir Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, COP31 kapsamında "iklim ve sağlık" alanına 115 milyon dolarlık ek finansman aktarılacak olmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kiraz, iklim ve sağlık ilişkisinin bu yılki zirvede ilk kez gündeme taşındığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Sağlık konusunun gelecek COP'larda bağımsız bir gündem maddesi olarak ve zirvenin ilk gününde ele alınması gerektiğini vurgulayan Kiraz, "Benim hep söylediğim şey, ilk gün 'sağlık günü' olmalıdır. Bu sene bunu başardık. Ancak sadece 'sağlık' olmadı. 'Tarım, gıda ve sağlık' oldu. Buna da sağlık diyelim ama sağlığın bundan sonraki COP'larda tek bir madde olarak ve ilk günde olması çok önemli diye düşünüyorum." dedi.

COP31 kapsamında Türkiye ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pavilyonlarında düzenlenen oturumların yanı sıra 10 Kasım'da iklim ve sağlık alanında çalışan tarafları bir araya getiren toplantıların da sağlık konusunun gündemde tutulmasına katkı sağladığını ifade eden Kiraz, sağlık başlığının gelecek zirvelerde daha güçlü şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kiraz, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini ve aşırı sıcaklıklar, aşırı soğuklar, fırtınalar ve şiddetli yağışların aynı dönemde yaşanmasının toplumların dayanıklılığını zorladığını aktardı.

İklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca belirli hassas gruplarla sınırlı olmadığının altını çizen Kiraz, "Toplumda belli gruplar etkilenebilir diyemiyoruz. Artık herkes etkilenecek diyoruz. Zengini, yoksulu, evde oturanı, kırsalda kalanı herkes etkilenecek." diye konuştu.

İklim değişikliğine uyum için yerel politikaların geliştirilmesinin öneminden bahseden Kiraz, aşırı sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu, su kıtlığının ise bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve hijyen koşullarının bozulmasına yol açabileceğini belirtti.

Kiraz, su kaynaklarındaki azalmayla birlikte gıda hijyeninin de olumsuz etkilenebileceği, hava kirleticileri, kimyasal maddeler ve pestisitlerle taşınan zararlı bileşenlerin insan sağlığı açısından ilave riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"En büyük beklentimiz büyük fon kaynaklarının artırılması"

COP31'den en büyük beklentilerinin iklim ve sağlık alanındaki çalışmaları hızlandırmak olduğunu dile getiren Kiraz, bu kapsamda Antalya İklim ve Sağlık Hızlandırıcı Girişimi adıyla bir dirençlilik girişiminin başlatıldığını hatırlattı.

İklim ve sağlık araştırmalarına ayrılan kaynakların artırılmasının bu yılki öncelikli beklentileri arasında bulunduğunu belirten Kiraz, şöyle devam etti:

"Özellikle bu sene bizim en büyük beklentimiz iklim ve sağlık araştırmalarına büyük fon kaynaklarının artırılmasıydı. Bu çerçevede Belem'de kabul edilen 225 milyon dolarlık bir finansmana 115 milyon dolarlık bir finansman daha aktarılacağı bilgisi bizi biraz daha rahatlattı. Yeterli mi? Yetmez ama şimdilik bu kadarıyla birlikte olacağız."

İklim ve sağlık araştırmalarını destekleyecek bir grubun resmi olarak oluşturulmasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Kiraz, bu grubun finansman kaynaklarını sağlayacak tarafları bir araya getirerek araştırma önceliklerini belirleyeceğini aktardı.

Ülkelerin belirleyecekleri öncelikler doğrultusunda hızlı şekilde harekete geçmesinin insan hayatı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Kiraz, "Eğer bir ülke altı tane önceliğini belirleyip bunlarla ilgili hemen aktivasyona geçerse yılda iki milyona yakın insanın hayatını kurtarma olasılığı var. Bu çok değerli. COP31'den en büyük beklentimiz bizim artık iklim ve sağlığı anlayabilmemiz." diye konuştu.

Kaynak: AA