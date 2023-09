Umut Vakfı, Bireysel Silahsızlanma Günü'nde 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' düzenledi

UMUT Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' etkinliği düzenledi. Gözyaşlarının sel olduğu etkinlikte hayatını kaybedenleri anmak için yere serilen kırmızı halıya ayakkabı ve karanfil bırakıldı. Etkinlikte konuşan Dr. Ayhan Akcan ' Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Basına yansıyan 2 bin 607 silahlı şiddet olayında bin 616 kişi öldü 2 bin 675 kişi de yaralandı" dedi.

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında Umut Vakfı tarafından Beşiktaş'ta 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Silahlı olaylarda yakınlarını kaybeden kişilerin bir araya geldiği etkinlikte gözyaşları sel oldu. Silahlı olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için kırmızı halıya karanfil ve ayakkabı bırakıldı.

'TÜRKİYE'DE 40 MİLYON BİREYSEL SİLAH VAR"

Etkinlikte konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan 'Bir 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma gününde daha birlikteyiz. Bu yıl sizlere 'Bireysel silahsızlanmada ciddi bir düşüş var' demek isterdim ama maalesef sizler de hemen her gün yaşanan olaylara tanık oluyorsunuz. Bu yıl, 2023 yılının 25 Eylül'üne kadar Türkiye'de 2 bin 607 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan 2 bin 607 silahlı şiddet olayında bin 616 kişi öldü 2 bin 675 kişi de yaralandı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Umut Vakfı olarak amacımız bireysel silahlanmaya ve silahlı şiddetteki artışa dikkat çekmek. İlgililerin, yetkililerin önlem almalarını, artan şiddeti masaya yatırıp yasal düzenlemeler yapmalarını sağlamak. Tüm uyarılarımıza rağmen silaha ulaşımın çok kolay olması nedeniyle bireysel silahlanma artıyor. Her gün de can alamaya devam ediyor. Şehir eşkıyaları, magandalar her yerdeler. Hatta sokaklarda çatışanlar nişan, düğün, asker eğlencelerinde sıkılan kurşunlar insanlarımız sadece sokaklarda değil evlerinde de yaşamları tehdit altında. Bireysel silahlanmayı önleyin. Silahlanmayı zorlaştırıcı düzenlemeler yapın. Af ile insan öldürenleri kısa sürede salıp yeni insanları öldürmelerine zemin hazırlamayın" dedi.

'BEN OĞLUMUN KATİLİNİ İSTİYORUM"

Trabzon'da 15 yaşındaki oğlunu kaybeden ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa Atıcı, 'Yorgun mermi adı verilerek basitleştirilen ama benim ise katil mermi olarak adlandırdığım katil mermiyle vefat eden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babasıyım. Biz iki senedir kelimelerle anlatılamayacak acılar yaşıyoruz. Hep eksiğiz. Her şeyimiz eksik. Yaşantımız eksik. Yaşayamıyoruz. İki senedir evladımızın katili tespit edilemedi. Kolluk kuvvetlerimiz çalışıyor. Ben oğlumun katilini istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa lütfen yapılsın" diye konuştu.

'KIZIMIN KATİLİYLE AYNI HAVAYI SOLUYORUZ"

Yorgun mermi nedeniyle Tokat Erbaa'da 17 yaşındaki Büşra Konyar'ı kaybeden Nakşiye Konyar de 'Ben size bir zorluk daha söyleyeyim. Bulunduğum ilçede Büşra'nın katiliyle aynı havayı soluyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Olayın hemen arkasından yakalanıp tutuklandı. 8 ay kadar hapis yattı. Mahkemede dalga geçer gibi özür diledi. 'Ben bunları tanımıyordum' dedi" diye konuştu.

Yorgun mermi ve silahla hayatını kaybedenler için pandomim gösterisi yapıldı. Daha sonra ölenlerin anısına yere serilen kırmızı halıya karanfil ve ayakkabı bırakıldı.