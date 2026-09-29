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Umut Akdoğan, Sayan Kaya'ya yönelik iddialara 200 TL banknot göstererek değindi

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Umut Akdoğan, Sayan Kaya'ya yönelik iddialara 200 TL banknot göstererek değindi
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik 'fonda manipülasyon' iddialarına 200 TL banknotu göstererek değindi. Akdoğan, 'borsa vurgunu' ifadesiyle 16 santimden hesap yapılmasını ve eski parayla 'katrilyon' olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik "fonda manipülasyon" iddialarına değinirken 200 Türk lirasını göstererek, "AK Partili eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın borsa vurgunu bakın ne kadar, 16 santimden hesap edin; Muğla'dan Ağrı'ya yol oluyor" dedi.

Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında, 200 liralık banknotu gösterdi ve şunları söyledi:

"AK Partili eski bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan'ın borsa vurgunu bakın ne kadar, 16 santimden hesap edin; Muğla'dan Ağrı'ya yol oluyor. Herkes soruyor, 'Eski parayla ne' diye; katrilyon oluyor."

Kaynak: ANKA
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