Ümit Özdağ:  Zafer Partisi Olarak Söz Veriyoruz; Türkiye'yi Bu Soygun Düzeninden Kurtaracağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziosmanpaşa'da semt pazarında ziyaret gerçekleştirdi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, Türkiye'yi mevcut ekonomik buhrandan kurtaracaklarını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziosmanpaşa'da semt pazarını ziyaret etti. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özdağ, " Türkiye'yi bu soygun düzeninden kurtaracağız" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi heyeti olarak bugün Gaziosmanpaşa'da semt pazarında ekonomik buhranın boyutlarını, alım gücünün nasıl düştüğünü, boş pazar torbalarını, bakılan ama alınamayan ürünleri esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte konuştuk. Pazarcı, bakıp alamayan vatandaşa üzülüyor, vatandaş bu krizi nasıl aşacağını düşünüyor... Zafer Partisi olarak söz veriyoruz; Türkiye'yi bu soygun düzeninden kurtaracağız." ifadesini kullandı.

