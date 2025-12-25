Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Edirne'de temaslarda bulundu

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne'de basın toplantısı düzenleyerek asgari ücrete yapılan artışı eleştirdi ve uyuşturucu ile mücadeleye dair parti politikalarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Programına, basın mensuplarıyla bir oteldeki buluşmasıyla başlayan Özdağ, Türkiye'nin her yanını millet meclisine çevirecekleri konusunda verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.

Asgari ücrete yapılan artışı eleştiren Özdağ, asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıktığını, genel standart bir ücrete dönüştüğünü dile getirdi.

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye yönelik programları olan bir siyasi parti olduklarını anlatan Özdağ, uyuşturucuyla mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini anlattı.

Edirne Barosu, Edirneliler Kültür Yardımlaşma Derneği ve partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özdağ, Atatürk Kültür Merkezindeki konferansa da konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
