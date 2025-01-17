Ümit Özdağ Antalya'da Basın Toplantısı Düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4. İl Başkanları Çalıştayı'na katılmak için Antalya'ya geldiğini ve Antalya programları kapsamında 19 Ocak'ta partisinin düzenlediği mitinge katılacağını belirtti.

Sığınmacı probleminin sürdüğünü dile getiren Özdağ, Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden gelenler nedeniyle Antalya'da kiraların arttığını, yaşamın pahalılaştığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının partinin vatansever seçmeninin taleplerini yansıtmadığını ifade eden Özdağ, Özgür Özel ve yakın çalışma kadrosunun yanlış politikalarından vazgeçmesi gerektiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin temel ilkelerini tekrar benimsemesini umduğunu kaydetti.

Toplantıya partinin genel başkan yardımcıları Uğur Batur, Musa Ertugan, Bartu Soral da katıldı.