Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uluslararası kano ve kürek heyeti Edirne Valisi Sezer’i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Ziyarette kano ve kürek sporunun gelişimi, uluslararası organizasyonlar ve Edirne’nin su sporları potansiyeli görüşüldü.

Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Kano Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve TED Edirne Koleji ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, kano ve kürek sporunun gelişimi, uluslararası spor organizasyonları ve Edirne'nin su sporları alanındaki potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne'nin doğal güzellikleri ve su kaynaklarının su sporları açısından sunduğu imkanların da değerlendirildiği ziyarette, kentte kano ve kürek sporlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Yunus Sezer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı21

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Fırat'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Ünlü oyuncudan liderlere gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni12

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış19

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini 'Saygılı olun' diye uyaran askere madalya verdi29

Kahkahalar atan bakana ayar verdi! Bakın o askerin başına ne geldi