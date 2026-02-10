Uluslararası Balkan Üniversitesinin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için gerçekleştirilen toplantıda, IBU'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına 2017-2025 arasında Halkbank Üsküp Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Türkiye'deki Halk Katılım Bankasına genel müdür olarak atanan Bilal Sucubaşı getirildi.

Sucubaşı'nın IBU'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesiyle üniversitenin gelişimi, eğitim kalitesinin artırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi kapsamında yeni bir dönem başlamış oldu.

Eski Başkan Recep Süleyman Özdil de IBU'ya uzun yıllardır verdiği katkılarından dolayı "Onursal Başkan" seçildi.

Toplantıda, IBU Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun yeni üyeleri de belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında Aydoğan Ademoski, Eser Cevahir, Salih Murat, Murat Kırkan, Süleyman Karakuş ve Kenan Mazlami yer aldı.

Yeni yönetim, daha ileri düzeyde uluslararasılaşma, öğretim programlarının modernizasyonu ve öğrenci standartlarının iyileştirilmesi için çalışacak.