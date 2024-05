Uluslararası At ve Binicilik Fuarı'nda Truva At Güzellik Yarışması düzenlendi

BU yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show'da, 'Truva At Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yarışmada, birbirinden farklı 32 at güzellik yarışına girdi. Hollanda Friesian, İspanyol, Pony ve Arap atları olmak üzere birçok cinsten atlar, kendi kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Juri üyeleri atların tüylerine, kuyruklarına ve genel görüntüsüne bakarak bir değerlendirme yaptı. Arap Atı kategorisinde Çanakkale'den gelen 9 yaşındaki Doru Yiğit birinci oldu. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmaya katılan bir Arap atı ise kalp krizi geçirerek öldü.

Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST, İstanbul Horse Show'a ev sahipliği yaptı. 3 gün sürecek fuarda, at biniciliğine dair ürünlerin tanıtımı yapılırken aynı zamanda at kültürünü ve tarihini anlatan paneller düzenlendi. Düzenlenen fuar bünyesinde, hipodromlarda birinci gelmek için kıyasıya koşan atlar, bu kez güzellik yarışmasını kazanmak için piste çıktı. 4'üncüsü gerçekleştirilen Truva At Güzellik Yarışması'nda Hollanda Friesian, İspanyol, Pony ve Arap atları olmak üzere birçok cinsten atlar kendi cinslerine ait kategorilerde jürinin karşısına çıktı. Juri üyeleri atların tüylerine, kuyruklarına ve genel görüntüsüne bakarak bir değerlendirme yaptı. Arap atı kategorisinde Çanakkale'den gelen 9 yaşındaki Doru Yiğit birinci oldu. Sahibi Hakan Güney, çok mutlu olduklarını ifade ederek atın her gün düzenli bakımını yaptıklarını söyledi.

KALP KRİZİ GEÇİREN AT ÖLDÜ

Öte yandan yarışmanın ilk saatlerinde bir Arap atı kalp krizi geçirdi. Yapılan kalp masajına rağmen at kurtarılamadı. Ölen at çağırılan iş makinesiyle kaldırıldı.

ALTUN: AMACIMIZ ATLARA YÖNELİK, İLGİYİ VE SEVGİYİ ARTIRMAK

Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show'u organize eden Eko Fuarcılığın İdari Direktörü İlker Altun, "Bugün federasyon başkanımızla birlikte fuarımızın 6'ncı açılışını gerçekleştirdik. Bu salonda ilk kez yapıyoruz. Burası Avrasya Gösteri Merkezi, burada bin 500 metrelik özel zeminli kum pistli at güzellik yarışması yapıyoruz. Bunu dışında 75'den fazla firma sergileme yapıyor. 3 gün boyunca sürecek fuarımıza 10-15 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Burada 32 tane at yarışacak ve bu atlar arasında Pony'ler, Arap atları, Hollanda Friesian atları ayrı bir sınıfta yarışacak. Bunun dışında bir de genel bir sınıflandırma yapılacak. Çok heyecanlı bir yarışma olacak. Etkinliklerimiz sadece yarışmayla sınırlı değil, panellerimizle de at kültürü ve at tarihi anlatılarak at bakımına, at sağlığına ve beslenmesine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Kazananlara çeşitli sponsorların verdiği tatil, atlara yönelik yem, binicilik eldiveni ve kupa gibi küçük sembolik hediyeler verilecek. Bizim buradaki amacımız atlara yönelik, ilgiyi ve sevgiyi artırmak. Şu anki jüri üyelerimizin hepsi at dünyasından deneyimli isimler. Onlar atların tüylerine bakarak nasıl bakım yapıldığını, kuyruğuna bakarak nasıl tımar gördüğünü, genel formuna ve hareketlerine bakarak iyi bir bakım ve beslenme ile bakılıyorlar mı bunu anlayacaklar" dedi.

"HER GÜN GÜZENLİ TIMARINI YAPIYORUZ"

Yarışmada sahibi olduğu atı birinci olan Hakan Güney, "2 yıldır bende. Adı Doru Yiğit, 9 yaşında. Atımız birinci oldu. 2 senedir bakıyoruz, ilgileniyoruz. Oğlum da atla ilgileniyor. Birinci olduğumuz için mutluyuz. Her gün düzenli tımarını yapıyoruz, temizleyip, siliyoruz. Diş fırçasıyla ayaklarını temizliyoruz. Ağzını ve yüzünü temizliyoruz. Devamlı bakıyoruz. Dışarı çıkarıp, ilgileniyoruz. Onun için de maşallah atımız birinci oldu." diye konuştu.

"ONLARI İZLEMEK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF"

Eskişehir Mahmudiye Atçılık ve Antrenörlüğü Yüksek Okulu öğrencisi Mert Tekin, "Buraya okulumuzla beraber geldik. Atlar ve buradaki ortam çok güzel duygular barındırıyor. Her biri birbirinden güzel atlar var. Her biri farklı cinste ve farklı kategorilerde yarışıyorlar. Her birinin farklı özelliği farklı görüntüsü var. Onları izlemek çok büyük bir keyif, onun dışında atlı gösteriler, danslar, küçük çocukların ponylere özel yaptıkları gösteriler var. Çok güzel bir ortam" dedi.