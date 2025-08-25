Amasya'nın Taşova ilçesinde Uluköy Barajı'na 25 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Kaymakam Salih kartal, bölgedeki ekolojik dengeye ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlamak için balıklandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Kartal, "Tarım ve Orman Bakanlığı destekli balıklandırma çalışması çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama ile su ürünleri varlığının artırılması hedeflenmekte olup ayrıca su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede doğal kaynaklarımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Göletlerimizde balıklandırma çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Uluköy Barajı'na 25 bin yavru sazan balığı bırakıldı.