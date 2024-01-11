Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Murat Kurum'a destek için basın toplantısı düzenledi

Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek için basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek için Pendik'te 'Genelden Yerele Birlik Ülkede Yönetimde Dirlik' adlı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Lider ülke Türkiye ülküsüyle ilerlediğimiz bu yolda 2024 mahalli idareler seçimleri elzem bir mihenk taşı, tarihi bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Bilindiği üzere 7 Ocak 2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın Sayın Murat Kurum olduğunu açıklamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum'un kazanması için var gücümüzle çalışarak bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin işaret ettiği doğrultuda, İstanbul'umuzu bu zilletten kurtarıp muradına erdireceğiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi İstanbul fethimizin düşmeyecek şehri Büyük Hakan'ımız Fatih'in dev emanetidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket eden Cumhur İttifakı belediyeciliği İstanbul'u zilletten kurtaracak, milletimizin sorunlarına çare olacaktır. Mevcut İBB yönetiminin umursamaz, sorumsuz, ikbal düşkünü tavrı Türk gençliğinin yıllarını çalmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Sayın Murat Kurum ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle Türk gençliği hak ettiği hizmet ve anlayışa kavuşacaktır. Ulaşımda çözülmeyen aksaklıkların çaresi Sayın Murat Kurum'dur. Belediye hizmetlerinin her yerinden dökülen iş bilmezlik ve liyakatsizliğin çaresi Sayın Murat Kurum'dur. Zillet cephesinin sebep olduğu biriken dağ gibi sorunların çaresi Sayın Murat Kurum'dur. Türk milletinin göz bebeği İstanbul'u terör ortaklarına hesap alanı yapmaya çalışanlara cevap Sayın Murat Kurum'dur. İstanbul'da Cumhur İttifakı belediyeciliği ikbal değil, hizmet için Türk gençliğini hak ettiği refahı sağlayacak, ayırmadan, ayrıştırmadan, İstanbul için canla başla çalışacaktır dedi.

YEREL SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI DİYEN TÜRK GENÇLİĞİ YERELDE DE CUMHUR İTTİFAKI DİYECEKTİR

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde Türk gençliği için, aziz milletimiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. 2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde oy kullanan yaklaşık 6 buçuk milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğu, Cumhur İttifakı'na teveccüh göstererek Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine ulaşma noktasında bir irade ortaya koymuştur. Türk gençliği Türk ve Türkiye düşmanlarına terör örgütleriyle ittifak yapan tüm muasır odaklara gerekli yanıtı vermiştir. Biz inanıyoruz ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek. Türk gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye yüzyılına büyük bir destek verecek. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı diyen Türk gençliği yerelde de Cumhur İttifakı diyerek biz buradayız diyecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız sayın Murat Kurum beyi sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız olan Sayın Murat Kurum Bey'e adaylığının hayırlı olmasını diliyor, her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin şu sözleriyle ifade ettiği gibi 'Gelecek Türk milletinindir. Yeni bir Türk asrı önümüzdedir. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyetidir. Hiçbir bozguncu, hiçbir devlet ve millet muhalifi milli ülkülerimizin gerçekleşmesini engelleyemeyecektir' diye konuştu.