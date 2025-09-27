Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolunda İnceleme Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolunda İnceleme Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin 61 kilometrelik yolunun 30 kilometresinin tamamlandığını ve bu yıl sonuna kadar 5 kilometre daha hizmete açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde inceleme yaptı.

Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlantısını sağlayan Amasya-Mecitözü- Çorum kara yolunun 61 kilometrelik bir proje olduğunu söyledi.

Yolun 30 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, bu sene sonu itibarıyla 5 kilometre daha bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak bitirerek hizmete açacaklarını dile getirdi.

Geriye 25-26 kilometre kaldığını belirten Uraloğlu, "Bu sene ne kadar müsaade ederse mevsim şartları, sene sonuna kadar ilgili şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene en az 15 kilometre, belki birazcık daha üzerinde ama 2027 yılında yaz sezonunda, sonbahara kalmadan buraya bitirerek hem Amasya'mızın hem Tokat'ımızın hem Sivas'ımızın, bu güzergahı kullanan tüm illerimizin inşallah kullanımına vermiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolunda güvenli, konforlu ulaşım imkanı sağlamış olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.