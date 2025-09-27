Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolunda İnceleme Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde inceleme yaptı.

Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlantısını sağlayan Amasya-Mecitözü- Çorum kara yolunun 61 kilometrelik bir proje olduğunu söyledi.

Yolun 30 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, bu sene sonu itibarıyla 5 kilometre daha bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak bitirerek hizmete açacaklarını dile getirdi.

Geriye 25-26 kilometre kaldığını belirten Uraloğlu, "Bu sene ne kadar müsaade ederse mevsim şartları, sene sonuna kadar ilgili şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene en az 15 kilometre, belki birazcık daha üzerinde ama 2027 yılında yaz sezonunda, sonbahara kalmadan buraya bitirerek hem Amasya'mızın hem Tokat'ımızın hem Sivas'ımızın, bu güzergahı kullanan tüm illerimizin inşallah kullanımına vermiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolunda güvenli, konforlu ulaşım imkanı sağlamış olacaklarını kaydetti.