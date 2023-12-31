Ulaştırma Bakanı: Depremden etkilenen yollar için 2023'te 6,3 milyar lira harcadık

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu, "Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Deprem sonrasında bakanlık olarak hızlıca, olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarım ile ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuk. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" dedi.

'DEPREMDE ETKİLENEN YOLLARIMIZ İÇİN 2023'TE 6,3 MİLYAR LİRA HARCADIK'

Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadıklarını ve 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptık. Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirleri arttırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımı ile deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprülerin, hizmet tesislerinim, yol bakımevlerinin ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'YAPIM ÇALIŞMALARINA DA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı kararı ile imar ve bağlantı yollarının sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini de anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58 kilometre imar ve 10 kilometre bağlantı yolu Osmaniye'de; 1820 konut için 7, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37, Diyarbakır'da 6 bin 40 konut için 25 kilometrelik imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Malatya'da, 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personel ile çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 2002 yılında Malatya'nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya'yı, Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya'da 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz" dedi.