Ulaş Kaymakamı Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi. Zafer, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşamanın önemini vurgulayarak ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Dernek Başkanı Metin Köse ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ilçede bulunan Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.
Dernek Başkanı Metin Köse ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Zafer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.
Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşamanın önemini vurgulayan Zafer, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.
Köse ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.