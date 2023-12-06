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Ulaş Kaymakamı Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti

6 Aralık 2023 13:17 Son Güncelleme: 13:19 Abone Ol

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi. Zafer, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşamanın önemini vurgulayarak ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Dernek Başkanı Metin Köse ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.