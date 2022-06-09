Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın - Haberler

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM'de görüşülen 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Karasu, "Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülüyor. Genel Kurul'da konuşan Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"KURUMLARIN İÇİNİN NASIL BOŞALTILDIĞININ EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR BU"

"Kanunla DSİ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisi de direkt Cumhurbaşkanı'na veriliyor. DSİ öyle bir kurumdu ki içinden cumhurbaşkanı çıkardı. Siz, cumhurbaşkanı yetiştiren kurumun yetkisini elinden alıp Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Kurumların içinin nasıl boşaltıldığının en güzel örneğidir bu. Şimdi bu yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz ama hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddiası, kendisinin ekonomist olduğu yönünde.

"EKONOMİYİ KURUTTUNUZ, BIRAKIN ÜLKENİN BARAJLARI KURUMASIN"

Ekonomist Genel Başkanınız ülke ekonomisini kuruttu, mali kaynakları kuruttu; emeklinin, asgari ücretlinin maaşını kuruttu, şimdi sıra barajlara mı geldi? Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın. Cumhurbaşkanı çıkacak, 'Ben bu barajın, bu göledin maksat oranını böyle yapıyorum' diyecek. Neye göre? Bilinmiyor. DSİ Genel Müdürü'ne, Tarım ve Orman Bakanı'na ne gerek var? Zaten bir yetkileri yok. Boşuna maaş vermeyin, o koltukları boşuna işgal etmesinler."

ANKA / Güncel