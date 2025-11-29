Ulaş İlçesi için 2026 Yılına 30 Milyon Lira Bütçe Ayrıldı

Sivas İl Genel Meclisi kararıyla Ulaş Özel İdaresine 2026 yılı harcamaları için 30 milyon lira bütçe ayrıldı.

İl Genel Meclisi'nde kasım ayında süren bütçe görüşmelerinin ardından Ulaş ilçesine ayrılan bütçe de belli oldu.

Bu kapsamda 2026 yılı harcamaları için Ulaş Özel İdaresine 30 milyon lira bütçe ayrıldı.

Büyük Birlik Partisi Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelari için gece gündüz çalışarak tüm sorunları dile getirip çözüm arayışında bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bütçe görüşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Atalay, "2025 yılı sonu itibarıyla ilçemize bağlı su sorunu olan ve altyapısı olmayan köyümüz kalmamıştır. 2026 yılından itibaren üstyapı sıkıntılarını gidermeye başlayacağız. 2026 yılı bütçemizin tamamını yol ve ulaşım için ayırmış bulunmaktayız. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah devletimize zeval vermesin. Ulaş'ımıza, tüm ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.