Haberler

Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2026 yılı KÖYDES projesi kapsamında 11 milyon 726 bin 996 lira ödenek tahsis edildi. Ödenekle köy yolları, içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2026 yılı Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 11 milyon 726 bin 996 lira ödenek tahsil edildi.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödenekle köy yollarının standartlarının yükseleceğini, içme suyu alt yapı ihtiyaçlarının karşılanacağını, köylerde ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay ise KÖYDES projesinin 16 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Köylerin altyapı sorunlarının çözümü için planlanmış olan, ülkemizin en önemli ve en büyük projesi KÖYDES ile iş birliği içerisinde köylerimizin yol, su ve altyapı ihtiyaçlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuşkaya ve Atalay, KÖYDES ödeneğinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Hız sınırını ikiye katlamış! 10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor

Hız sınırını ikiye katlamış! Katliam gibi kazada kahreden rapor
Bolu'da ücret nedeniyle tartıştığı terzinin kızını darbetti; olay kamerada

Müşteri, ücret nedeniyle kavga ettiği terzinin kızını dövdü
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-İstanbul arası 3 saat 37 dakikaya düşüyor

En yoğun YHT hattında süre 30 dakika düşüyor
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı
'Kurallara uyacaksınız' deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

Suriyeli esnafın gözünün yaşına bakmadı: Mühürlüyoruz burayı