Ukrayna, Romanya ile Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ile Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Bükreş'te resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Cotroceni Sarayı'nda Romanya Cumhurbaşkanı Dan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider Stratejik Ortaklık Anlaşması ile enerji ve ortak silah üretimine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Romanya ile elektrik alanında 2 bağlantı hattı kurulacağını belirterek, "Daha küçük olan bağlantının yıl sonuna kadar hazır olmasını bekliyoruz. Bu bizim dileğimiz." dedi.

Zelenskiy, " Ukrayna'da 4 yıldır devam eden savaşta yanımızda olan Romanya'ya teşekkür ederim. Rusya bize saldıran taraftır." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşananların güvenliğin ne derece önemli olduğunu gösterdiğini aktaran Zelenskiy, Avrupa'da daha fazla işbirliği ve paylaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Karadeniz'de petrol arama, enerji altyapısı ve doğalgaz alanlarında projeler yapmak son derece önemli. Bu konularda Romanya'nın desteğine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Romanya, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek

Romanya Cumhurbaşkanı??????? Dan da ülkesinin her zaman Ukrayna'ya destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurgulayarak, imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı ikili ilişkilerde önemli bir nokta olarak değerlendirdi.

Dan ayrıca dün kabul edilen ABD'nin ülkesindeki hava üslerini kullanma talebinin Romanya için bir güvenlik eksisi değil artısı olduğunu belirtti.

Bu arada, imzalanan anlaşmada iki ülkenin siyaset, savunma ve güvenlik, ekonomi, enerji ve altyapı, çevre, kültür ile eğitim alanlarındaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulunurken, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması temenni edildi.

Anlaşmada ayrıca, Ukrayna'daki Romanya azınlığının ve Romanya'daki Ukrayna azınlığının korunması için de çalışmalar yapılacağı kaydedildi.