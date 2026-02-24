Haberler

BM: Ukrayna'da hala 10,8 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 10,8 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve iyileşmenin maliyetinin 590 milyar dolar olacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Ukrayna'da, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 10,8 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Schmale, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın beşinci yılına girdiğini söyleyen Schmale, Ukrayna'daki savaşın, milyonlarca insanı riske atarak ve ciddi insani ihtiyaçlar doğurduğunu belirtti.

Schmale, savaşın tahmin edilemeyecek insani acılara neden olmaya devam ettiğini, iyileşmenin zorluklarını ve maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Ukrayna için iyileşmenin maliyetinin 10 yıllık bir süreç için 590 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini aktaran Schmale, bunun da Ukrayna'nın geçen yılki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk geldiğini ifade etti.

"Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü"

Schmale, iyileşmenin insan merkezli ve topluluk temelli olması gerektiğinin altını çizerek "Tahminlerimize göre, Ukrayna nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ini oluşturan 10,8 milyondan fazla kişi hala insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayıya, Rusya tarafından işgal edilen topraklardaki bir milyon kadar kişi de dahil." dedi.

2025'in, 2022'den bu yana devam eden savaşta siviller için en ölümcül yıl olduğuna dikkati çeken Schmale, "Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü ve 12 binden fazla sivil yaralandı. Bu, 2024 yılına kıyasla yüzde 30'dan fazla bir artış anlamına geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste