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Ukrayna Büyükelçisi Celal, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini açıkladı

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Ukrayna Büyükelçisi Celal, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini açıkladı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Anlaşmanın karşılıklı ticaret ve yatırımlar için fırsat sunduğunu, Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında rol almasına zemin oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna- Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, "İki stratejik ortak arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Anlaşma, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, Ukrayna ve Türkiye iş dünyası arasında yeni ortaklıkların kurulması için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ukrayna–Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi! İki stratejik ortak arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Anlaşma, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, Ukrayna ve Türkiye iş dünyası arasında yeni ortaklıkların kurulması için önemli fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında daha aktif rol alması ve birlikte yeni projeler hayata geçirmemiz için güçlü bir zemin oluşturuyor. Ukrayna ve Türkiye için yeni fırsatlar, yeni ortaklıklar ve daha güçlü ekonomik iş birliği."

Kaynak: ANKA
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