Ukrayna, AB'den Savunma Desteği Olarak 3,9 Milyar Euro Kredi Aldı

KİEV, 1 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko, Avrupa Birliği'nden savunma desteği kapsamında 3,9 milyar euro (yaklaşık 4,4 milyar ABD doları) kredi aldıklarını söyledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın, 5,01 milyar euro (yaklaşık 5,7 milyar dolar) tutarındaki Ukrayna Destek Kredisi'nin ilk dilimi kapsamında sağlandığı belirtildi.

Marchenko, "Söz konusu fonlar, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretiminin ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Savunma Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması gibi bugün direnme gücümüz açısından hayati önem taşıyan alanlara yönlendirilecek" dedi.

2026 yılında söz konusu kredi programı kapsamında Kiev'e 45 milyar euro (51,3 milyar dolar) sağlanması öngörülüyor. Bu tutarın 28,3 milyar eurosu (32,2 milyar dolar) savunma harcamalarına ayrılacak.

Kaynak: Xinhua