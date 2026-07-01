Haberler

Ukrayna, AB'den Savunma Desteği Olarak 3,9 Milyar Euro Kredi Aldı

Ukrayna, AB'den Savunma Desteği Olarak 3,9 Milyar Euro Kredi Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Maliye Bakanı, Avrupa Birliği'nden savunma desteği kapsamında 3,9 milyar euro kredi sağlandığını açıkladı. Fonlar, insansız hava aracı üretimi ve savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılacak.

KİEV, 1 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko, Avrupa Birliği'nden savunma desteği kapsamında 3,9 milyar euro (yaklaşık 4,4 milyar ABD doları) kredi aldıklarını söyledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın, 5,01 milyar euro (yaklaşık 5,7 milyar dolar) tutarındaki Ukrayna Destek Kredisi'nin ilk dilimi kapsamında sağlandığı belirtildi.

Marchenko, "Söz konusu fonlar, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretiminin ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Savunma Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması gibi bugün direnme gücümüz açısından hayati önem taşıyan alanlara yönlendirilecek" dedi.

2026 yılında söz konusu kredi programı kapsamında Kiev'e 45 milyar euro (51,3 milyar dolar) sağlanması öngörülüyor. Bu tutarın 28,3 milyar eurosu (32,2 milyar dolar) savunma harcamalarına ayrılacak.

Kaynak: Xinhua
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

YRP, üye sayısını artırdı
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden