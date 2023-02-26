Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
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AYDIN'ın Çine ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Mustafa Karanfil (20), hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Çine ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Mustafa Karanfil (20), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarından Soğancılar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Karanfil henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü katın balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karanfil'in öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel