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Yamaç paraşütüyle uçuş yapan adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluştu

Yamaç paraşütüyle uçuş yapan adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluştu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, hafta sonu yamaç paraşütüyle uçuş yapan adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların buluştuğu bölgede bulunan pistler, ziyaretçilere gökyüzünden eşsiz manzara sunuyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, hafta sonu yamaç paraşütüyle uçuş yapan adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların buluştuğu bölgede bulunan yamaç paraşütü pistleri, ziyaretçilere gökyüzünden eşsiz manzara izleme imkanı sunuyor.

Rüzgarın durumuna göre 250 ve 600 metrelik pistlerden gün boyunca uçuş gerçekleştiren sporcular, Uçmakdere'nin doğal güzelliklerini havadan izliyor.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen yamaç paraşütü tutkunları, hafta sonunu Uçmakdere'de uçuş yaparak değerlendirdi.

"İnsanlar, hem bölgenin güzelliklerinin tadını çıkarıyor hem de denize giriyor"

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, doğal yapısı ve uygun koşullarıyla öne çıkan Uçmakdere'de hafta sonu uçuşlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü meraklılarının uğrak noktalarından olduğunu ifade eden Aksoy, "Özellikle hafta sonu insanlar bölgeye akın ediyor. İnsanlar, hem bölgenin güzelliklerinin tadını çıkarıyor hem de denize giriyor. Adrenalin tutkunları da yamaç paraşütüyle uçuş yapıyor." dedi.

Buğra Kaya da Uçmakdere'nin maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz yerlerden olduğunu dile getirdi.

Uçmakdere'de uçuş yapmanın çok keyifli olduğunu anlatan Kaya, bölgenin güzelliklerini herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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