UCLA, Trump Yönetimine Karşı Fon Kesintisi Davası Açtı

SAN ABD'de California Üniversitesi (UCLA) öğretim görevlilerini, öğrencilerini ve çalışanlarını temsil eden sendikalardan oluşan bir grup, Başkan Donald Trump yönetiminin "antisemitizm iddialarıyla" yaptığı fon kesintilerini durdurmak için dava açtı.

California Üniversitesi, "antisemitizm iddiaları" gerekçe gösterilerek kesilen 584 milyon dolarlık federal fonu geri almak için harekete geçti.

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin (AAUP) öncülüğünde öğretim görevlileri, öğrenciler ve çalışanları temsil eden sendikalardan oluşan grubun, California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada fon kesintilerinin durdurulması hedefleniyor.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" kapsamında birçok talebi olduğu, bu fon kesintileriyle hükümetin üniversiteleri "tehdit ettiği" ifade edildi.

Bu talepler arasında hükümete fakülte, öğrenci ve çalışanlara ait veriler ile işe alım ve işten çıkarma bilgilerine erişim sağlamak, çeşitlilik politikaları kapsamında verilen bursları sonlandırmak ve üniversite yerleşkesinde gece boyu gösteri yapılmasını yasaklamak gibi maddeler yer aldı.

California Üniversitesi Sözcüsü Stett Holbrook, üniversite yönetiminin davada yer almadığını, bunun kalan fonları sürdürmek ve kesilen fonları geri kazanmak için gerekli olduğunu kaydetti.

Trump ile UCLA arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD Adalet Bakanlığının 30 Temmuz'daki açıklamasında, California Üniversitesinin İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasten kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakanlığın, California Üniversitesini "Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve "üniversite bünyesindeki kampüslere yönelik soruşturmaların sürdürüleceği" kaydedilmişti.