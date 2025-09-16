TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Geçen hafta hayatını kaybeden Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bayraktar, daha sonra Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile çiftçilerle bir araya geldi.

Bayraktar, TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu Havza Ziraat Odasını da ziyaret ederek, oda başkanı Coşkun Genç'ten faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Bayraktar ve beraberindekiler, ardından Ortaklar Mahallesi'nde ayçiçeği tarlasında incelemede bulundu.