Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz ring seferlerinden binlerce vatandaş faydalandı

TUZLA Belediyesi ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz ring seferlerinin kısa sürede binlerce kişiye ulaştığını duyurdu. Ücretsiz ring seferleriyle Mimar Sinan – Şifa Mahallesi / Çayırova Marmaray hattı, Aydınlı ve Aydıntepe semt pazarı ringleri aracılığıyla bugüne kadar 8 bin 740 kişinin taşındığı aktarıldı.

Tuzla Belediyesi'nin hayata geçirdiği ücretsiz ring seferleri ile vatandaşlar, Marmaray bağlantı noktalarına ve semt pazarlarına ücretsiz, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabiliyor.

'GÜNLÜK ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN RİNG SEFERLERİ DÜZENLEDİK'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ring seferlerinin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını vurgulayarak, "Ring seferleriyle komşularımızın günlük ulaşımını çok daha kolay hale getirdik. Bu hatlar sayesinde hem Marmaray'a hem de semt pazarlarına erişim artık hızlı, rahat ve konforlu. Amacımız, toplu taşımadan herkesin eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi sakini Ayşe Demir, uygulamanın hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, "Özellikle sabah işe giderken Marmaray'a yürümek zor oluyordu. Ring seferleri sayesinde hem zaman kazanıyoruz hem de güvenli ulaşım sağlıyoruz. Hayata geçirenlere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Mehmet Yalçın ise "Seferlerin saatlerinin Marmaray trenlerine göre düzenlenmesi çok iyi oldu. Artık uzun süre beklemek zorunda kalmıyoruz" diye konuştu.

MİMAR SİNAN-ŞİFA MAHALLESİ-ÇAYIROVA MARMARAY RİNG HATTINA İLGİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"15 Eylül'de hizmete başlayan Mimar Sinan – Şifa Mahallesi / Çayırova Marmaray Ring Seferi, kısa sürede 3 bin 751 vatandaş tarafından kullanıldı. Hat, mahalle sakinlerinin Marmaray'a kolay ve ekonomik ulaşımını sağlamasıyla bölge halkından yoğun ilgi gördü.

"Vatandaşlardan gelen talepler ve Marmaray hareket saatleri dikkate alınarak ring sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme kapsamında seferler, 13 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün, sabah ve akşam yoğun saatlerde Marmaray bağlantılarına uygun şekilde hizmet vermeye başladı.

"Ring seferi, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Er Bahtiyar Maden Parkı ile Çayırova Marmaray İstasyonu arasında tek yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ortalama 30 dakika süren seferler, hafta sonları ve resmi tatillerde yapılmıyor.

"4 Haziran 2024'te başlatılan Aydınlı Semt Pazarı Ring Seferi, bugüne kadar 4.486 kişiyi taşıdı. Yoğun talepler doğrultusunda hat, 3 Haziran 2025 tarihinde Aydınlı TOKİ konutlarına kadar uzatıldı. Böylece vatandaşların semt pazarına erişimi daha kolay hale getirildi.

"Aydıntepe Semt Pazarı Ring Seferi, kısa sürede 503 yolcuya ulaştı. Her hafta düzenli olarak hizmet veren hat, bölge halkına semt pazarına ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

"Tuzla Belediyesi'nin ring seferleri, özellikle toplu taşıma hatlarının yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırıyor. Uygulama hem trafik yükünü azaltıyor hem de ekonomik ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunuyor."