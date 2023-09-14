Tuzla Belediye Başkanı Engelli Çocuklara Cağ Kebabı İkram Etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilçede yaşayan özel çocuklar ve ailelerine pişirdiği cağ kebabını ikram etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilçede yaşan özel çocuklar ve ailelerine pişirdiği cağ kebabını ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen halı saha maçının ardından özel çocuklara verdiği cağ kebabı sözünü tuttu.

Belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Yazıcı, onlar için cağ kebabı pişirerek ikram etti.

Çocukların palyaçolar ve müzik eşliğinde oynayıp şarkılar söylediği programda, özel çocuk "Anıl", Erzurum Çarşı Pazar türküsünü seslendirdi.

Cağ kebabını çok beğendiğini dile getiren Özel Çocuklar Kulübü üyesi Cenk, Yazıcı'dan bir dahaki sefere köfte ısmarlamasını istedi. Yazıcı, Cenk'in isteğine "Tamam, bir dahaki sefere köfte yeriz." şeklinde karşılık verdi.

Çocuklarla merkezin bahçesinin duvarlarına resim yapan Yazıcı, program sonunda Wefa Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Gönül Elleri Çarşısı'na bağışlanan ayakkabıları çocuklara hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, ilçedeki özel çocuklarla yılın her günü özel olarak ilgilendiklerini, gerek ihtiyaçlarında gerek eğlenme ve sosyal hayata katılmalarında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Etkinliğe, Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da katıldı.