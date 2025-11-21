Haberler

Tuz Gölü'nde Kuraklık Sonrası Oluşan Tuz Kütleleri Görsel Şölene Dönüştü

Tuz Gölü'nde Kuraklık Sonrası Oluşan Tuz Kütleleri Görsel Şölene Dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tuz kütleleri, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılandı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, bu durumu sosyal medyada paylaşılan güzel görüntülerle vurguladı.

TUZ Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi sonucu oluşan tuz kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Suların çekilmesiyle son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşıldı, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tuz Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi nedeniyle tuz kütleleri ortaya çıktı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanıyor. Ortaya çıkan tuzlu su ise boru hatlarıyla taşınarak Tuz Gölü'ne deşarj ediliyor. Kuraklık ve sıcaklar nedeniyle suların çekilmesi sonrası çeşitli şekillerdeki katmanlı tuz kütleri güzel görüntüler oluşturdu.

'TUZ GÖLÜNDEKİ KURAKLIĞI GÖZLEMLİYORUZ'

Suların çekilmesiyle Tuz Gölü'nde çeşitli şekillerde tuz kütleleri oluştuğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Son zamanlarda BOTAŞ'ın bölgeye verdiği sularla flamingolar yaşamlarını devam ettiriyor. Bu suların çekilmesiyle de son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sonrasında amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında ciddi kar yağmıştı. Şu anda normal şartların üzerinde bir hava sıcaklığımız var. Kuraklıklardan dolayı bu durumu Tuz Gölü'nde gözlemliyoruz. Bu yüzden BOTAŞ kurumunun oraya verdiği sular oradaki yaşamın dönmesi için çok kıymetli. Oradaki canlılar için çok kıymetli. Suların çekilmesiyle orada oluşan tuz kütleleri bir görsel şölene döndü. Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu aylarda, böyle bir sıcaklık olması bizi üzüyor. İnşallah yakın zamanda rahmete kavuşursak hem Tuz Gölü hem de bölgemiz için daha bereketli olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Okan Buruk, bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi Gençlerbirliği maçında sahaya sürecek

Bu sezon 1 dakika bile şans vermediği ismi bugün sahaya sürecek
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.