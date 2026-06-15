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Tüsiad ile Icbıa Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Hou Qian ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Görüşmede Türkiye-Çin ekonomik ilişkileri, sanayi ve teknoloji iş birliği fırsatları ele alındı ve iki kurum arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Hou Qian ve yönetim kurulu üyelerini TÜSİAD'da ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un da katıldığı toplantıda, Türkiye-Çin ekonomik ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatları ile iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret potansiyeli değerlendirildi.

Toplantı sonunda TÜSİAD ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Diren, imzalanan mutabakatın iki ülke iş dünyası arasındaki diyaloğa katkı sunacağına inandığını belirtti.

Kaynak: ANKA
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