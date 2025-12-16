Tüsiad Heyetinden Londra Ziyareti: Türkiye–Birleşik Krallık Sta'sının Kapsamı Genişletilmeli

(ANKARA) - TÜSİAD heyeti, Londra temaslarında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler, dijital ticaret, tarım ve yatırımı kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısı yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Yücaoğlu başkanlığındaki heyet, 15–16 Aralık tarihlerinde Londra'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyette, TÜSİAD Birleşik Krallık Çalışma Grubu Başkanı Levent Kömür, Başkan Yardımcısı Mehmet Baysan, TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç ve TÜSİAD AB Projeler Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde şu mesajların verildi:

"Birleşik Krallık (BK) Türkiye için ticaret, yatırım, sanayi ve güvenlik boyutlarında stratejik bir ortaktır. Türkiye'nin üretim, lojistik ve teknoloji kapasitesi ile Birleşik Krallık'ın finans, hizmetler ve standart belirleme alanlarındaki güçlü yönleri birbirini tamamlamakta; bu da iki ülke arasında yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratmaktadır. Küresel rekabetin yarattığı baskıları aşmak için Türkiye–BK Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik süreç hızla ilerlemelidir. Bu çerçevenin hizmetler, dijital ticaret, tarım ve yatırım alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi; hizmet ticareti, veri akışları ve yatırım koruması gibi başlıklarda entegrasyonu derinleştirerek öngörülebilir ve ileriye dönük bir düzenleyici çerçevenin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki tamamlayıcı ekonomik kapasitelerin ortak proje geliştirilmesi ve yatırımların artırılması yoluyla üçüncü ülkelerde iş birliği alanları oluşturması, iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirecek yeni fırsatlar doğuracaktır."