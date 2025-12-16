Haberler

Tüsiad Heyetinden Londra Ziyareti: Türkiye–Birleşik Krallık Sta'sının Kapsamı Genişletilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜSİAD heyeti, Londra'da yaptığı görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler, dijital ticaret, tarım ve yatırımı kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - TÜSİAD heyeti, Londra temaslarında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler, dijital ticaret, tarım ve yatırımı kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısı yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Yücaoğlu başkanlığındaki heyet, 15–16 Aralık tarihlerinde Londra'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyette, TÜSİAD Birleşik Krallık Çalışma Grubu Başkanı Levent Kömür, Başkan Yardımcısı Mehmet Baysan, TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç ve TÜSİAD AB Projeler Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde şu mesajların verildi:

"Birleşik Krallık (BK) Türkiye için ticaret, yatırım, sanayi ve güvenlik boyutlarında stratejik bir ortaktır. Türkiye'nin üretim, lojistik ve teknoloji kapasitesi ile Birleşik Krallık'ın finans, hizmetler ve standart belirleme alanlarındaki güçlü yönleri birbirini tamamlamakta; bu da iki ülke arasında yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratmaktadır. Küresel rekabetin yarattığı baskıları aşmak için Türkiye–BK Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik süreç hızla ilerlemelidir. Bu çerçevenin hizmetler, dijital ticaret, tarım ve yatırım alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi; hizmet ticareti, veri akışları ve yatırım koruması gibi başlıklarda entegrasyonu derinleştirerek öngörülebilir ve ileriye dönük bir düzenleyici çerçevenin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki tamamlayıcı ekonomik kapasitelerin ortak proje geliştirilmesi ve yatırımların artırılması yoluyla üçüncü ülkelerde iş birliği alanları oluşturması, iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirecek yeni fırsatlar doğuracaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Dünya Kupası için ucuz bilet

Dünyanın beklediği organizasyonda yeni gelişme
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
'Çirkinler'e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler

"Çirkinler"e operasyon! Gizlendikleri evden neler çıktı neler
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

"Krizi fırsata çevirmek" dedikleri bu olsa gerek! Gören şaştı kaldı
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Sık gaz çıkaranlar dikkat! Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş

Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş
title