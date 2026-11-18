(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, Brüksel'de düzenlenen AB Genişleme Forumu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in Europe" yaklaşımına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ile AB'nin 30 yıldır Gümrük Birliği temelinde ortak üretim ve tedarik ağları geliştirdiğini belirten İnci, Avrupa'nın yeni sanayi politikalarının mevcut ekonomik bütünleşmeyi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, Avrupa Komisyonu tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Genişleme Forumu'na katılarak Türk iş dünyasının görüşlerini aktardı. İnci, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikalarında Türkiye'nin mevcut üretim ve tedarik zincirlerindeki konumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, Brüksel'de AB Genişleme Forumu'nda konuştu. AB Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen forumda Türk iş dünyasının görüşlerini aktaran İnci, "Made in Europe" yaklaşımının Türkiye'yi ve Avrupa sanayisiyle bütünleşmiş aday ülkeleri kapsaması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile AB'nin Gümrük Birliği temelinde otuz yıldır ortak üretim ve tedarik ağları geliştirdiğine dikkat çeken İnci, rekabetin Avrupa'nın kendi entegre değer zincirleri arasında değil, küresel ölçekte olduğunu vurguladı. AB'nin Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı (IAA) dahil yeni sanayi politikalarının mevcut sanayi entegrasyonunu güçlendirmesi gerektiğini ifade eden İnci, Türkiye'nin 'Made in Europe' yaklaşımına açık şekilde dahil edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Perihan İnci Brüksel temasları kapsamında ayrıca, Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketiciyi Koruma Komitesi (IMCO) Başkan Yardımcısı Maria Grapini, Bruegel Kıdemli Araştırmacısı Ignacio Garcia Bercero, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ve AB Dış Eylemler Servisi Türkiye Bölüm Başkanı Gabriel Munuera Vinals ile görüştü. Ayrıca, Belçika Dışişleri Bakanlığı AB İç Pazarı ve Sanayi Bölümü Yetkilileri ile istişare gerçekleşti."

Kaynak: ANKA