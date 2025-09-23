Haberler

TÜSİAD Başkanları Hakkında Dava Devam Ediyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında yapılan konuşmalar nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması İstanbul'da görüldü.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta derneğin Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Davanın ikinci duruşması saat 14.00'te başladı.

Davanın ikinci duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Turan ve Aras 20 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. İki isim savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş; ardından da yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
