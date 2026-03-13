Tüsiad Başkanı Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ile görüştüğünü bildirdi.

Diren, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye– Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ilişkileri ve iş dünyalarımız arasındaki derin entegrasyonu değerlendirdik. Ayrıca, küresel jeopolitik ve ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye–AB ilişkilerinin stratejik önemini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ihtiyacını ve AB'nin yeni sanayi politikaları, özellikle Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı (Industrial Accelerator Act) kapsamında Türkiye'nin rolünü ele aldık. Türkiye ve Hollanda arasındaki köklü ekonomik ortaklığın, önümüzdeki dönemde iş dünyası diyaloğu ve ortak girişimler aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA