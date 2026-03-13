Tüsiad Başkanı Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik ilişkilerin ve iş dünyası entegrasyonunun önemine değindi.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmemizde, Türkiye– Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ilişkileri ve iş dünyalarımız arasındaki derin entegrasyonu değerlendirdik" ifadesini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ile görüştüğünü bildirdi.

Diren, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye– Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ilişkileri ve iş dünyalarımız arasındaki derin entegrasyonu değerlendirdik. Ayrıca, küresel jeopolitik ve ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye–AB ilişkilerinin stratejik önemini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ihtiyacını ve AB'nin yeni sanayi politikaları, özellikle Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı (Industrial Accelerator Act) kapsamında Türkiye'nin rolünü ele aldık. Türkiye ve Hollanda arasındaki köklü ekonomik ortaklığın, önümüzdeki dönemde iş dünyası diyaloğu ve ortak girişimler aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
500

Yarış görüntüleri ortaya çıktı! Kavurması yapılan atın 3 birinciliği varmış

Kavurması yapılan at rekor üstüne rekor kırmış
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı

İlber Ortaylı'nın kızından duygu dolu sözler
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın son röportajındaki sözleri gündem oldu: Ortadoğu'nun haritasını biz çizeriz

Son röportajında verdiği Orta Doğu mesajı gündem oldu