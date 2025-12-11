Tüsiad Başkanı Turan, Babacan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Sayın Babacan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.