Tüsiad Başkanı Turan, Babacan'ı Ziyaret Etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ankara'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşerek iş dünyası ve politika konularında fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Sayın Babacan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

