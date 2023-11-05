Uluslararası Stratejik İş Adamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleri ve çalışanları, Kahramankazan'da hatıra ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediyesinin katkılarıyla oluşturulan 6 bin 500 metrekarelik alana ilk etapta 2 bin çam fidanı dikildi. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, TÜRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koçdaş, dernek üyeleri ve çalışanları katıldı.

Uluslararası Stratejik İş Adamları Derneği (TÜRSİAD) üyeleri ve çalışanları, Kahramankazan'da hatıra ormanı oluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediyesinin katkılarıyla oluşturulan 6 bin 500 metrekarelik alana ilk etapta 2 bin çam fidanı dikildi. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, TÜRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koçdaş, dernek üyeleri ve çalışanları katıldı.

Aileleriyle Kayı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasına gelen dernek üyeleri ve çalışanları, 2 bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Belediye tarafından önceden hazırlanan çukurlara fidanları diken katılımcılar, can suyunu da çocuklarıyla verdi.

Koçdaş, AA muhabirine, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için hatıra ormanı oluşturmak istediklerini belirterek, "Toprakla buluşturacağımız fidanlar, gelecekte ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak, erozyonla mücadelemizi kolaylaştıracak ve yeşil alan miktarının artırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.