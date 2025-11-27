TÜRSAB ve TTSO'dan Turizm Sezonu Planlaması İçin İş Birliği

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi'nin yanı sıra TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ile görüşen Tuna, turizm sezonu planlaması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tesis kapasitelerinde iyileştirme, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra diğer ülkelerde de pazar oluşturma, kış ve deniz turizmi için yapılacak çalışmaların da görüşüldüğü ziyarette, direkt uçak seferinin olduğu Almanya ile turizm aktivitesinin artırılması, Erbil ve Bağdat başta olmak üzere Irak'ta yapılacak turizm çalışmaları ele alındı.

Televizyon dizilerinin bölgenin tanıtımına yaptığı katkıların da konuşulduğu ziyarette, Çelebi, Tuna ve yönetimine görevinde başarılar dileyerek, "Trabzon'un turizmini sektörün tüm dinamikleriyle daha sürdürülebilir hale getirmek için el birliğiyle çalışmalıyız. TÜRSAB üyeleri aynı zamanda odamızın da üyesi. Bizlerin kapısı 24 saat açık. Her türlü projenizde, çalışmanızda destek olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Tuna da TTSO ile turizmin daha ileriye taşınması noktasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.