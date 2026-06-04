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Cevdet Yılmaz: Türkiye ile Türkmenistan Arasındaki Ekonomik Ortaklığı Güçlendiriyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da düzenlenen HEK 9. Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek 71 maddelik Eylem Planı imzalandığını duyurdu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da düzenlenen Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bölgesel ve küresel ölçekte değer üreten bir ortaklığa dönüştürülmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirilen Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında yürütülen temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı vesilesiyle Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik."

Dost ve Kardeş Türkmenistan ile; ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirme hedefiyle, yalnızca ikili ticareti büyüten değil, bölgesel ve küresel ölçekte değer üreten ekonomik ortaklığımızı kararlılıkla güçlendiriyoruz.

HEK toplantısında, ülkemizin Türkmenistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldık. Toplantı sonunda imzaladığımız HEK 9. Dönem Protokolü'nün ve ticaretten yatırımlara, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda atılacak somut adımları içeren 71 maddelik Eylem Planı'nın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Başta kıymetli dostum Sayın Ataguliyev olmak üzere toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan hükümetine ve tüm heyete misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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