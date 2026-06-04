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Şam Büyükelçisi Yılmaz ile Suriyeli Bakan Salhani iki ülke arasındaki turizm işbirliğini görüştü

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen el-Salhani'yi ziyaret ederek iki ülke arasında turizm, ortak kültürel miras, eğitim ve yatırım alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen el-Salhani'yi ziyaret ederek iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre Yılmaz'ın, Bakan Salhani'ye gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Taraflar, Türkiye ve Suriye arasında turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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