Türkiye ve Sırbistan Arasında Gençlik İş Birliği Görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile İstanbul'da bir araya gelerek, iki ülke arasında gençlik alanındaki iş birliklerini değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul Taksim Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Sırbistan arasında gençlik alanındaki iş birlikleri değerlendirildi, iki bakan ortak çalışma alanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Bak, Hüseyin Memiç'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gençlerin iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının önemini vurguladı.

Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ise Bakan Bak'a teşekkür ederek iki ülke arası iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

