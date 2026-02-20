Bakan Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile görüştü. Bakan Bayraktar, "Türkiye-Rusya enerji gündemini değerlendirdik. Görüşmemizde doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere devam eden iş birliklerimizin seyrini, yeni iş birliği fırsatlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile görüştü. Görüşmeye ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

"İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile bir araya gelerek Türkiye-Rusya enerji gündemini değerlendirdik. Görüşmemizde doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere devam eden iş birliklerimizin seyrini, yeni iş birliği fırsatlarını ele aldık. Enerji diyaloğumuzu, devam eden projelerin sağlıklı ilerlemesi ve karşılıklı faydayı büyütecek yeni başlıkların olgunlaştırılması odağında sürdürmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA