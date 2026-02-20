Haberler

Bakan Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yaptığı görüşmede Türkiye-Rusya enerji iş birliğini ele aldı. Doğal gaz ve nükleer enerji konularında yeni fırsatlar değerlendirildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile görüştü. Bakan Bayraktar, "Türkiye-Rusya enerji gündemini değerlendirdik. Görüşmemizde doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere devam eden iş birliklerimizin seyrini, yeni iş birliği fırsatlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile görüştü. Görüşmeye ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

"İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile bir araya gelerek Türkiye-Rusya enerji gündemini değerlendirdik. Görüşmemizde doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere devam eden iş birliklerimizin seyrini, yeni iş birliği fırsatlarını ele aldık. Enerji diyaloğumuzu, devam eden projelerin sağlıklı ilerlemesi ve karşılıklı faydayı büyütecek yeni başlıkların olgunlaştırılması odağında sürdürmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür

Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Valilere söyledikleri bomba
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat kendisi duyurdu
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?