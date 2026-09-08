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Türkiye ve Rusya'dan 'Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı'

Türkiye ve Rusya'dan 'Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı'
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TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakat Zaptı imzalandı.

TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Maksim Markoviç tarafından Moskova'da düzenlenen törenle imzalandı. Mutabakat kapsamında, Türkiye'nin azotlu gübre ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunulması beklenirken, iki ülkenin gıda alanındaki iş birliğinin de güçlenmesi hedeflendi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mutabakata ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Planlı üretim hedeflerimiz doğrultusunda, üreticilerimizin tarımsal girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi için stratejik adımlar atıyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz. Üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzına katkı sunacak mutabakat, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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