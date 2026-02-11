Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Rusya Federasyonu Başsavcısı Vladimiroviç ile görüştü Açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç ile görüştü.

Şentürk, Vladimiroviç ve beraberindeki heyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ağırladı.

Görüşmede konuşan Şentürk, Rusya Federasyonu Başsavcılığı görevine atanmasının ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirttiği Vladimiroviç'e görevinde başarılar diledi.

Şentürk, Kasım 2024'te Moskova ziyareti ile Haziran 2025'teki 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda iki ülke başsavcılıkları arasındaki yapıcı işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağlandığını kaydetti.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin, tarihsel olarak derin bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Şentürk, "Osmanlı ve Rusya dönemlerinden başlayan diplomatik ve hukuki temaslar, günümüzde modern devletlerimizin adli kurumları arasında süregelen yapıcı işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Kurumlarımız arasındaki işbirliği de bu köklü ilişkilerin adli ve hukuki alandaki somut bir yansımasıdır." görüşünü paylaştı.

Savcılık makamlarının hukukun üstünlüğünün temini, adaletin etkin ve gecikmeksizin tesis edilmesi, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile kamu düzeninin sağlanması konusunda doğrudan ve özel bir sorumluluk taşıdığına işaret eden Şentürk, şöyle devam etti:

"Günümüzde, gerek bölgemizde gerekse küresel ölçekte karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, sınır aşan suçlarla mücadelede, ceza adalet sistemlerinin etkinliğinin artırılmasında ve adli makamlar arasındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesinde yakın diyaloğu her zamankinden daha gerekli hale getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye ve Rusya Federasyonu savcılık makamları arasındaki işbirliği, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgemizde adaletin, istikrarın ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi bakımından da önemli bir rol oynamaktadır."

Başsavcı Şentürk, iki ülke başsavcılığı işbirliği programı imzalanacağını belirterek, bunun 13 Ocak 2022 tarihli Mutabakat Zaptı'nın hayata geçirilmesi bakımından önemli olduğunu aktardı.

İşbirliği programının 2026 ile 2027'yi kapsayacağını belirten Şentürk, "Bu program bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki suçlarla mücadeleden, yapay zekanın savcılık faaliyetlerine entegrasyonuna, uyuşturucu kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadeleden ortak seminer, konferans ve yayın değişimlerine kadar geniş bir işbirliği perspektifi ortaya koymaktadır." bilgisini verdi.

Şentürk, işbirliği programının kurumlar arasındaki işbirliğini daha sistematik, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir zemine taşıyacağına, savcılık meslek pratiğinin güçlendirilmesine de önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Vladimiroviç ise Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güven ve karşılıklı anlayış temelinde uzun yıllara dayandığını belirtti.

Adli ve hukuki konularda da işbirliğinin geliştiğine işaret eden Vladimiroviç, "Özellikle suçluların iadesi, aranması ve teslim edilmesi konusunda son derece etkili biçimde çalışıyoruz." dedi.

İmzalanacak işbirliği programını önemsediklerini vurgulayan Vladimiroviç, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek adımları atmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.