Bakan Bayraktar, Özbek mevkidaşı ile İslamov bir araya geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov ile bir araya gelerek madencilik alanında iş birliğini geliştirmek için önemli adımlar attıklarını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı marjında, Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Sayın Bobir İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Kardeş iki ülke arasında madencilik alanında süregelen güçlü ilişkileri daha ileriye taşımak ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu şirketlerimiz arasında yeni somut iş birliklerine yönelik yol haritamızı belirledik. Yer altı kaynaklarımızın karşılıklı tecrübe paylaşımı ile ekonomilerimize daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
