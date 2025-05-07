Türkiye ve Özbekistan Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temaslarda bulunduğu Özbekistan'da, ülke parlamentosunun üst kanadı olan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın da hazır bulunduğu Senato binasındaki görüşmede konuşan Işıkhan, Özbekistan'ın ortak tarih, dil, inanç ve kültür temelinde yakın ilişkilere sahip kardeş bir ülke olduğunu söyledi.

Işıkhan, zengin tarihi mirası, genç ve dinamik nüfusu, bol doğal kaynakları ve stratejik konumuyla Özbekistan'a özel bir önem atfettiklerini dile getirdi.

Başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Özbekistan'ın kalkınması ve refahı için ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

" Özbekistan'ın sürdürmekte olduğu reform ve kalkınma sürecini yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Özbekistan'ın, yoksulluğu azaltarak 2030 yılına kadar üst-orta gelir grubu ülkeler arasına geçme hedefini tüm kalbimizle destekliyoruz."

Işıkhan, Özbekistan ile ilişkilerinin "kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık" çerçevesinde ilerlediğine dikkati çekerek, karşılıklı ziyaret ve temasların, ikili ilişkilerin daha da derinleşmesindeki rolünü önemsediklerini belirtti.

Işıkhan, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere yakın zamanda Özbekistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Türkiye-Özbekistan Ortak Çalışma Komisyonunun birinci toplantısı için burada bulunduklarını dile getiren Işıkhan, her alanda olduğu gibi özellikle çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerin paylaşılmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT), ortak çabalarla kurumsal yapısını güçlendirip uluslararası alanda dikkatle izlenen ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği bir kuruluş haline geldiğine işaret ederek, Özbekistan'ın, TDT'nin kurumsallaşması ve Türk Dünyası'nın bütünleşme sürecine yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını söyledi.

"Türk ortaklarımızı görmekten her zaman mutluluk duyarız"

Senato Başkanı Narbayeva da Türk ortaklarıyla bir arada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın en yakın ve dost ülkelerinden biri olduğunu belirten Narbayeva, Özbekistan ve Türkiye'nin dili, dini, örf ve adetleriyle birbirine yakın, aynı köklerden gelen ülkeler olduklarını vurguladı.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda en üst düzeyde geliştiğini ifade eden Narbayeva, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın ve samimi ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilere de yansıdığını dile getirdi.

Narbayeva, son Türkiye ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen önemli belgeleri imzaladıklarını hatırlatarak, bu görüşmelerde aynı zamanda imzalanan anlaşmaların uygulanmasını denetleme konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

Işıkhan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Narbayeva, iki ülkenin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlarının birlikte çalışarak, Özbek ve Türk vatandaşlarına çalışma ve sosyal koruma alanlarında karşılıklı olarak olumlu koşullar oluşturulması amacıyla ortak çalışmalar yürütmeleri gerektiğini kaydetti.