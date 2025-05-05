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Türkiye ve Özbekistan Arasında Mali İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan Arasında Mali İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Türkiye Sayıştay Başkanlığı ile Özbekistan Hesap Ofisi arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan eylem planı imzalandı. İki ülkenin mali denetim kurumları arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefleyen anlaşma, İstanbul ve Semerkand'da toplantılar düzenlenerek geliştirilecek.

Türkiye Sayıştay Başkanlığı ile Özbekistan Hesap Ofisi (Sayıştay) arasında 2025-2027 yıllarına ilişkin eylem planı imzalandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Hesap Ofisi Başkanı Mehriddin Abdullayev ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

İki ülke mali denetim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması konularının ele alındığı görüşmenin ardından Türkiye Sayıştay Başkanlığı ile Özbekistan Hesap Ofisi arasında 2025-2027 yıllarına ilişkin eylem planı imzalandı.

Görüşmenin ardından Yener, Özbekistan'daki temaslarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Yener, Özbekistan Hesap Ofisi Başkanı Abdullayev'in daveti ile ülkede bulunduklarını belirterek, ziyaret kapsamında, iki ülke kurumları arasında Mayıs 2024'te Türkiye'de imzaladıkları işbirliği anlaşmasının devamı niteliğinde 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık işbirliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Bu anlaşma ile iki ülke yüksek denetim kurumlarının üç yıl boyunca denetim metodolojisi ve teknolojinin etkin kullanımı ana başlıkları kapsamında yapacakları işbirliğinin bir takvime bağlanarak imza ile sözleşme altına alındığını aktaran Yener, bugün ayrıca taraflar arasında yapılan görüşmelerde iki ülke denetim kurumları arasında bir danışma mekanizmasını kurulmasının ve bunun ilk toplantısını bu yıl İstanbul'da, ikincisinin ise Semerkant'ta yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı.

Yener, Özbek tarafı ile yapılan görüşmelerde ayrıca Özbekistan Hesap Ofisinden her yıl 5 ila 10 denetçinin Türkiye'ye gelip eğitim alması konusunda da anlaştıklarını kaydederek, tüm bunların iki ülke denetim kurumları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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