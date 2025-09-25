Türkiye ve Mısır Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: AKIN KÜÇÜKKURT

(TCG ORUÇREİS) –"Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) 2025" Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, senaryo gereği Türkiye ve Mısır müşterek olarak Doğu Akdeniz'de Aksaz açıklarında şüpheli gemiye SAT timleriyle havadan ve denizden harekat gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleşen harekatın ardından iki ülkenin bayrakları açıldı.

Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl aradan sonra düzenlenen "Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) 2025" Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de Aksaz açıklarında gerçekleştiriliyor.

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Mısır ile askeri alandaki iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri'nden TCG Oruçreis, TCG Gediz, TCG Bora, TCG İmbat, TCG Gür, bir deniz karakol uçağı, dört SH-70 helikopter, bir İDA, iki İHA, bir SAT timi katıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nden iki F-16 savaş uçağı ile Mısır Deniz Kuvvetleri'nden ENS Tahya Mısır fırkateyni, ENS F.Zekry hücumbotu, bir SAT Timi ve RHIB bot ile tatbikatta yer aldı.

22-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen tatbikatın ilk dört gününde liman safhasında; SAT eğitimleri, siber savunma, yapay zeka, insansız hava/deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumlar ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Seyir safhasında ise asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemicilik eğitimleri, suüstü, hava savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri ile SAT eğitimleri gerçekleştirildi.

Seçkin gözlemci günü

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde ise senaryo gereği Türkiye ve Mısır müşterek olarak Doğu Akdeniz'de Aksaz açıklarında şüpheli gemiye SAT timleriyle havadan ve denizden harekat gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleşen harekatın ardından iki ülkenin bayrakları açıldı. Seçkin Gözlemci Günü posta çantası alma - verme eğitimi gerçekleştirilerek selamlama ve geçit eğitimiyle sona erdi. Seçkin Gözlemci Günü'nü Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Mısır Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny'nın yanı sıra iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer TCG Oruçreis'den takip etti.

"Dostluk Denizi(Bahr El Sadaka) 2025" Tatbikatı, 26 Eylül'de sona erecek.