Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türkiye–Macaristan Stratejik İşbirliği Yeni Bir Safhaya Geçti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Macaristan arasında savunma, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında yeni işbirlikleri geliştirmek için yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı.

(İSTANBUL) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Macaristan heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde savunma, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın somut projelerle yeni bir aşamaya geçtiğini" söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye– Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı nedeniyle İstanbul'da bulunan Macaristan heyetiyle yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görgün, Macaristan'ın Uluslararası İş İlişkilerinden Sorumlu Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Gellért Jászai ile bir araya geldiğini, görüşmede, savunma sanayii, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve yüksek teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarının ele alındığını aktardı. Haluk Görgün, "Bu görüşme, Türkiye ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklığın derinleşerek yeni bir safhaya geçtiğinin önemli bir göstergesidir" dedi.

Kapsamlı istişare toplantısı

YDSK toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Macar heyetiyle İstanbul'da kapsamlı bir istişare toplantısı da gerçekleştirdiklerini, görüşmelerde savunma sanayiinde ortak projeler, dijital dönüşüm, siber güvenlik, teknoloji yatırımları ve sanayi entegrasyonunu güçlendirecek adımların ele alındığını aktaran Görgün, iki ülke arasında son dönemde artan stratejik yakınlaşmanın somut projelerle daha da derinleşeceğini ifade etti.

Görgün, "Her iki ülkenin sahip olduğu teknik yetkinlik, mühendislik tecrübesi ve vizyoner yaklaşım; yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
title