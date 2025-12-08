Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türkiye–Macaristan Stratejik İşbirliği Yeni Bir Safhaya Geçti"

(İSTANBUL) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Macaristan heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde savunma, dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın somut projelerle yeni bir aşamaya geçtiğini" söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye– Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı nedeniyle İstanbul'da bulunan Macaristan heyetiyle yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görgün, Macaristan'ın Uluslararası İş İlişkilerinden Sorumlu Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Gellért Jászai ile bir araya geldiğini, görüşmede, savunma sanayii, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve yüksek teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarının ele alındığını aktardı. Haluk Görgün, "Bu görüşme, Türkiye ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklığın derinleşerek yeni bir safhaya geçtiğinin önemli bir göstergesidir" dedi.

Kapsamlı istişare toplantısı

YDSK toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Macar heyetiyle İstanbul'da kapsamlı bir istişare toplantısı da gerçekleştirdiklerini, görüşmelerde savunma sanayiinde ortak projeler, dijital dönüşüm, siber güvenlik, teknoloji yatırımları ve sanayi entegrasyonunu güçlendirecek adımların ele alındığını aktaran Görgün, iki ülke arasında son dönemde artan stratejik yakınlaşmanın somut projelerle daha da derinleşeceğini ifade etti.

Görgün, "Her iki ülkenin sahip olduğu teknik yetkinlik, mühendislik tecrübesi ve vizyoner yaklaşım; yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.