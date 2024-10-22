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Türkiye ve Letonya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Türkiye ve Letonya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. NATO, savunma sanayi ve ticaret hacmi konularında önemli vurgular yapıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Bakan Braze ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere dikkati çeken Oktay, iki ülkenin NATO başta olmak üzere birçok uluslararası platformda yakın işbirliğine sahip olduğunu söyledi. Oktay, Türkiye ile Letonya'nın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı sürecinde birlikte çalıştığına değinerek, iki ülkenin önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacağını hatırlattı.

Riga ile Ankara'nın ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda gelişmeye devam ettiğine işaret eden Oktay, bu alanların daha da büyümeye müsait olduğunu vurguladı.

Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgiler vererek, müttefikler olarak savunma sanayinin de işbirliği konusunda büyük potansiyele sahip bir alan olduğunu kaydetti.

Baltık ülkeleriyle son zamanlarda verimli toplantılar yaptıklarına işaret eden Oktay, ilerleyen süreçlerde de hükümetler arasında üst düzey görüşmelerin devam etmesinin umulduğunu belirtti.

Oktay, Braze ve heyetiyle görüşmesinde İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı ve bölgedeki gerginlik, Ukrayna'daki durum, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alınacağını sözlerine ekledi.

Braze de Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkesi ve Türkiye'nin tarihi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Letonya arasındaki iyi ilişkileri vurgulayan Braze, iki ülkenin NATO'da yakın müttefiklik içinde olduğunu söyledi.

Ülkesinin savunma ve askeri alanlardaki politikalarına ilişkin bilgiler veren Bakan Braze ayrıca gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı nedeniyle önemli programlar yapılacağını bildirdi.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel

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